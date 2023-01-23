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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» согласился отдать Айосе Переса в аренду «Бетису»

23 Января 2023 • 19:18 Комментировать

По информации Mundo Deportivo, английский «Лестер» согласен отдать своего вингера Айосе Переса в аренду испанскому «Бетису». Арендное соглашение по игроку стороны хотят оформить сроком до конца текущего сезона.

Притом, «лисы» не потребуют от испанцев какой-либо суммы за переход игрока, и даже будут платить ему зарплату, но частично.

Напомним, Перес является игроком «Лестера» с лета 2019 года, игрок взял с «лисами» Кубок Англии в 2021 году. Правда, в текущем сезоне у испанца игра не ладится и он забил всего лишь один гол и отдал один ассист в 13 матчах за свой клуб во всех турнирах.

Напомним, «Лестер» Брендана Роджерса в текущем сезоне не блещет и идёт лишь на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 18 очков. Отрыв от зоны вылета – всего одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Лестер Айосе Перес Трансферы футбола - зима 2023
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