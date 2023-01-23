Лэмпард уволен из «Эвертона»

Еще одна отставка в английской Премьер-лиге - «Эвертон» уволил Фрэнка Лэмпарда, о чём сообщает ряд СМИ, включая BBC. Cпециалисту не удалось продержаться на посту и года. Ранее Лэмпарда вежливо попросили вон и из другого клуба, который он тренировал - лондонского «Челси». У руля «Эвертона» Лэмпард в общей сложности провел сорок четыре матча.

В них он одержал двенадцать побед - процент выигрышей составляет 27,3%, что, согласитесь, совсем не впечатляет. Из 44 матчей он проиграл 24 - более половины. И, наконец, еще восемь матчей команда сыграла вничью. Как мы уже сообщали, сменить его в качестве тренера «ирисок» может Уэйн Руни.