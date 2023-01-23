Лингард хочет стать актёром

Атакующий полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард, которого многие знают по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», поделился своими планами на жизнь после завершения футбольной карьеры.

«После футбола хочу заняться актёрским мастерством. Может, начну заниматься озвучиваем или создавать что-то вроде анимации. Я всегда был большим любителем кино. Сняться в фильме или сериале было бы потрясающе», - слова Лингарда приводит Mirror со ссылкой на подкаст Diary of a CEO.

Джесси Лингарду 30 лет. В сезоне 2022/2023 полузащитник забил два гола и отдал два результативных паса в 16 матчах в чемпионате Англии и Кубке английской лиги.