Конте ответил на вопрос о трансферах «Тоттенхэма»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о трансферной политике руководства «шпор». В январе клуб пока не подписал ни одного новичка.

«Я не хотел бы погружаться в этот вопрос, чтобы избежать лишней головной боли. Надеюсь, до закрытия трансферного окна клуб объяснит свою стратегию. Такие вопросы должен прояснять другой человек, это не обязанность тренера. Сейчас я сосредоточен на следующем матче. Нам нужно быть готовыми к борьбе, чтобы добиться хорошего результата», - цитирует итальянца Football.London.

23 января «Тоттенхэм» встретится с «Фулхэмом» матч начнется в 23:00 по мск.