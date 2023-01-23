«Арсенал» и «Боруссия» борются за испанского защитника

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Речь идет о лондонском «Арсенале» и дортмундской «Боруссии».

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Гильермо Раи, оба клуба предложили игроку одинаковые контрактные условия. В ближайшие дни Фреснеда сделает выбор в чью-то пользу. Сумма трансфера защитника оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фреснеда принял участие в десяти поединках, в которых не отметился результативными действиями. В пассиве защитника одна желтая карточка.