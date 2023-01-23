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​Канчельскис собрался на базу «Манчестер Юнайтед»

23 Января 2023 • 17:19 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис собирается посетить базу клуба. Россиянин хочет посмотреть, как с командой работает нидерландский специалист Эрик тен Хаг.

«Сейчас думаю как раз о том, чтобы поехать туда [на базу «МЮ] и посмотреть, как он готовит игроков. Я нахожусь сейчас в Лондоне и думаю, что завтра-послезавтра поеду в Манчестер, чтобы посмотреть на подготовку команды под руководством тен Хага», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит «Спорт День за Днём».

За «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выступал в 1991-1995 годах. Он провёл за топ-клуб Премьер-лиги 149 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 14 голевых передач на партнёров.

Ранее Андрей Канчельскис, который уже более двух лет не имеет тренерской работы, рассказывал о своих переговорах с клубом из ОАЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис Эрик тен Хаг
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