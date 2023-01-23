Алькантара назвал цель «Ливерпуля» в АПЛ

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара высказался о выступлении «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

«Ливерпуль» находится в хорошем положении для борьбы в Кубке Англии и Лиге чемпионов. В АПЛ мы идем не на том месте, которое хотим, но еще много матчей впереди. Будем двигаться от матча к матчу. Постараемся набрать как можно больше очков и подняться повыше в таблице. Мы нацелены на топ-4 или минимум место в Лиге Европы», - цитирует футболиста портал Goal.com.

После 19 сыгранных матчей «Ливерпуль» набрал 29 очков и располагается лишь на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.