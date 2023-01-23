«Челси» готов выделить 65 млн евро на трансфер игрока из АПЛ

Эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо, который выступает в Английской премьер-лиге за «Брайтон», может перейти в топ-клуб. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, в переходе игрока по-прежнему заинтересован лондонский «Челси».

«Пенсионеры» договорились с самим футболистом и теперь ведут переговоры с «Брайтоном». Лондонцы готовы предложить за 21-летнего игрока 65 миллионов евро. С самим Кайседо «Челси» согласовал контракт до 2030.

В нынешнем сезоне эквадорец принял участие в 18 поединках Премьер-лиги, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.