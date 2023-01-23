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​«Астон Вилла» сделала предложение «Марселю» по Гендузи

23 Января 2023 • 16:49 Комментировать

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет воссоединиться с полузащитником Маттео Гендузи, с которым он уже работал в «Арсенале». Как сообщает L’Equipe, бирмингемский клуб уже направил предложение по Гендузи «Марселю», за который игрок выступает в настоящий момент.

Маттео Гендузи 23 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 25 миллионов евро.

За «Марсель» Маттео Гендузи выступает с лета 2021 года. С тех пор полузащитник провёл за клуб Лиги 1 81 официальный матч. На счету Гендузи 9 голов и 18 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Астон Вилла Маттео Гендузи Трансферы футбола - зима 2023
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