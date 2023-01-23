Гари Невилл нашёл топ-нападающего для «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, какому клубу не помешал бы нападающий Гарри Кейн, который принадлежит лондонскому «Тоттенхэму».

«Такой центрфорвард, как Кейн, мог бы стать усилением для любого клуба Европы и мира. Это прекрасный нападающий. Он бы точно пригодился «МЮ», который лишился Роналду и Кавани. У манкунианцев есть определенные проблемы в нападении. Им нужен топ-форвард. Гарри был бы идеальным вариантом, но его не так легко забрать из «Тотенхэма», - цитирует Невилла Manchester Evening News.

29-летний нападающий играет за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024, а трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.