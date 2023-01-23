Оуэн – о Гакпо: «Даже Месси сейчас было бы сложно в «Ливерпуле»

Бывший игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался насчёт зимнего новичка команды – Коди Гакпо.

«Мне жаль его, поскольку он перешёл в команду, которая действительно нестабильна и которая лишена уверенности. У него было несколько полумоментов в игре с «Челси» и видно, что он старался. Уверен, что в будущем Гакпо будет хорошим приобретением для «Челси». Но сейчас даже Месси было бы сложно в этой команде, поскольку она действительно имеет проблемы», - слова Оуэна приводит портал Goal.

Напомним, что Коди Гакпо в начале января перебрался в «Ливерпуль» из ПСВ. На текущий момент команда Юргена Клоппа занимает лишь девятое место в таблице Премьер-лиги.