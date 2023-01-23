Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эдегор: «Нас не волнует «Манчестер Сити»

23 Января 2023 • 15:58 Комментировать (2)

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор ответил на вопрос о том, давят ли на команду результаты «Манчестер Сити».

Напомним, что перед игрой «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» удалось сократить отрыв от лондонцев до двух очков, пускай они на тот момент и провели на два матча больше.

«Честно говоря, нас не волнует «Манчестер Сити» или любая другая команда. Мы ожидали, что они выиграют, так что это не стало большим сюрпризом. Мы просто сосредоточились на нашей игре, чтобы выиграть её, что мы и сделали», - сказал Эдегор, чьи слова приводит портал Goal.

В ближайшую пятницу «Арсенал» сыграет в гостях у «Манчестер Сити». Это будет матч четвёртого раунда Кубка Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Мартин Эдегор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
LMI
23 Января 2023 в 16:28
Эй, эй. Полегче кэп. Нас должен волновать МС. Но думать мы должны о своей игре
dfhjglkhl
23 Января 2023 в 16:20
Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: Кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке.
Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в руском интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.01.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.85 3.75 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Января
17:17 · Англия. Премьер-лига
Алькантара назвал цель «Ливерпуля» в АПЛ
17:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов выделить 65 млн евро на трансфер игрока из АПЛ
16:49 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» сделала предложение «Марселю» по Гендузи
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» на этой неделе вновь свяжется с «Бенфикой» по трансферу Фернандеса
16:41 · Англия. Премьер-лига
​Изидор договорился с «Шальке»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Удивительно, что «Арсенал» набрал 50 очков в первой половине сезона»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл нашёл топ-нападающего для «Манчестер Юнайтед»
16:33 · Англия. Премьер-лига
Руни может сменить Лэмпарда на посту главного тренера «Эвертона»
16:32 · Англия. Премьер-лига
Фофана и Стерлинг надеются вернуться в строй в течение двух недель
16:29 · Англия. Премьер-лига
Оуэн – о Гакпо: «Даже Месси сейчас было бы сложно в «Ливерпуле»
16:25 · Англия. Премьер-лига
Сарри интересен трём клубам из АПЛ
15:58 · Англия. Премьер-лига
​Эдегор: «Нас не волнует «Манчестер Сити» 2
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко: «Некоторые смеялись, когда я говорил, что мы должны думать о титуле АПЛ»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Данджума хочет гарантий от руководства «Эвертона», что новым тренером команды станет не Мойес
15:45 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» хочет подписать вингера, который принадлежит «Шахтёру»
Все новости
Рекомендуем