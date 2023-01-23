​Эдегор: «Нас не волнует «Манчестер Сити»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор ответил на вопрос о том, давят ли на команду результаты «Манчестер Сити».

Напомним, что перед игрой «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» удалось сократить отрыв от лондонцев до двух очков, пускай они на тот момент и провели на два матча больше.

«Честно говоря, нас не волнует «Манчестер Сити» или любая другая команда. Мы ожидали, что они выиграют, так что это не стало большим сюрпризом. Мы просто сосредоточились на нашей игре, чтобы выиграть её, что мы и сделали», - сказал Эдегор, чьи слова приводит портал Goal.

В ближайшую пятницу «Арсенал» сыграет в гостях у «Манчестер Сити». Это будет матч четвёртого раунда Кубка Англии.