​Мудрик высказался о дебюте в АПЛ

На выходных украинский вингер Михаил Мудрик дебютировал в Премьер-лиге Англии за «Челси». 22-летний футболист, за которого лондонцы заплатили «Шахтёру» 70 миллионов евро, отыграл примерно 40 минут в гостевом матче против «Ливерпуля». В социальных сетях Мудрик высказался о своём дебюте.
«Дебют за «Челси» на «Энфилде» - это хорошо, но я не могу дождаться дебюта на «Стэмфорд Бридж», - написал Мудрик под видео, на котором собраны его действия в матче с «Ливерпулем».
Ближайший домашний матч «Челси» проведёт 3 февраля – против «Фулхэма».
Напомним, что игра между «Ливерпулем» и «Челси» завершилась без голов – 0:0.
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