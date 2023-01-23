​Мудрик высказался о дебюте в АПЛ

На выходных украинский вингер Михаил Мудрик дебютировал в Премьер-лиге Англии за «Челси». 22-летний футболист, за которого лондонцы заплатили «Шахтёру» 70 миллионов евро, отыграл примерно 40 минут в гостевом матче против «Ливерпуля». В социальных сетях Мудрик высказался о своём дебюте.

«Дебют за «Челси» на «Энфилде» - это хорошо, но я не могу дождаться дебюта на «Стэмфорд Бридж», - написал Мудрик под видео, на котором собраны его действия в матче с «Ливерпулем».

Ближайший домашний матч «Челси» проведёт 3 февраля – против «Фулхэма».

Напомним, что игра между «Ливерпулем» и «Челси» завершилась без голов – 0:0.