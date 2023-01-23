​Фердинанд раскритиковал Антони

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд обрушился с критикой на вингера команды Антони. В последнее время бразилец выступает откровенно слабо.

«Это удивительно. Он никого не может обыграть, а я сижу и думаю: «Так было всегда?» Я видел нарезки с его выступлениями в «Аяксе». Там он обыгрывал соперников.

Я не назвал бы Парти српинтером, а он пронёсся мимо Антони, и я подумал: «Вау, а Антони не так уж и силён». Хитрые вингеры должны быть в состоянии обыграть защитника», - сказал Фердинанд на канале Five в YouTube.

Напомним, что в воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях у «Арсенала» со счётом 2:3.