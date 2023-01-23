​«Эвертон» увольняет Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард всё-таки покинет должность главного тренера «Эвертона». Как сообщает Sky Sports, об увольнении 44-летнего специалиста мерсисайдцы должны объявить до конца дня понедельника.

На текущий момент «Эвертон» занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. На выходных «ириски» проиграли в гостях у «Вест Хэма» со счётом 0:2.

Фрэнк Лэмпард возглавил «Эвертон» в конце января прошлого года. В 44 матчах под руководством молодого тренера «ириски» добились 12 побед при 8 ничьих и 24 поражениях.

Ближайший матч «Эвертон» проведёт 4 февраля – против «Арсенала» на своём поле.