Кто может помешать «Арсеналу» стать чемпионом Англии

В воскресенье «Арсенал» порадовал армию своих болельщиков яркой победой над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2. «Канониры» проводят отличный сезон, и в кои-то веки они реально претендуют на чемпионство, причём прямо сейчас считаются главными фаворитами на титул. Впрочем, короновать «Арсенал» ещё очень рано. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию и пытается понять, кто может стать чемпионом Премьер-лиги в мае.

«Арсенал»

Многие эксперты и болельщики скептически относились к назначению Микеля Артеты главным тренером «Арсенала». Этот скептицизм долгое время витал на «Эмирейтс» – результатов особо не было, игровых проблем хватало, да и над Артетой посмеивались за стремление копировать Хосепа Гвардиолу манерой поведения на бровке. Но теперь скептицизм развеялся – Артета вдохнул жизнь в «Арсенал», вернул менталитет победителя. Команда действительно ожила – она играет задорно и уверенно, играет красиво.

«Арсенал» на пять очков опережает «Манчестер Сити», проведя при этом на игру меньше. Ситуация комфортная, и на текущий момент кажется, что сезон 2022/2023 – сезон «Арсенала». Но ощущение это может оказаться обманчивым. Есть целый ряд факторов, которые могут помешать команде Микеля Артеты завоевать титул. Пожалуй, главный из них – психология. Пока что «Арсенал» не испытывает серьёзного давления, но с каждым туром оно будет только нарастать. В СМИ и в среде фанатов всё чаще будут говорить о возможном чемпионстве, и эти ожидания будут давить на команду. На фоне давления тот задор, который сейчас способствует успехам «канониров», может улетучиться. Сможет ли «Арсенал» оказаться стойким, если вдруг он проведёт один или несколько неудачных матчей? Вопрос пока открытый. Здесь многое будет зависеть от Артеты и от лидеров команды.

Есть и другие факторы, которые могут испортить сезон «Арсенала». Например, травмы, накопление усталости, форма конкурента…

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в последнее время выступает не слишком уверенно. Хосеп Гвардиола некий спад своей команды связывает с тем, что футболисты «наелись» чемпионских титулов и потеряли голод к победам. Но испанский тренер известен своим умением прокинуть в головы футболистов и изменить их мышление в критический момент. Мотивирующие речи Гвардиолы – это нечто. В последних матчах мы видели, как «Манчестер Сити» превратил 0:2 в 4:2 в битве с «Тоттенхэмом», а также разгромил «Вулверхэмптон» с хет-триком Эрлинга Холанна. Делать серьёзные выводы по двум матчам нельзя, но если «горожане» вернут себе голод и уверенность, то они вполне могут снова стать чемпионами.

Сейчас «Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» на пять очков, проведя на игру больше. Фанаты часто в голове приплюсовывают три очка в таблице за несыгранный матч, хотя это не очень правильно, особенно когда речь идёт о Премьер-лиге. Но даже если условно добавить «канонирам» три балла, то получается отрыв в восемь баллов. И впереди, считай, половина сезона. По меркам АПЛ такой отрыв – ничто. Все мы знаем, что «Манчестер Сити» - это такая команда, которая может выиграть и 15 матчей чемпионата подряд под давлением. Взять хотя бы гонку с «Ливерпулем» в прошлом сезоне… А вот может ли так же стабильно провести финишный отрезок «Арсенал»? Не факт. Так что команда Хосепа Гвардиолы остаётся серьёзным конкурентом для «канониров».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» добился некоторого прогресса. Похоже, звёздный Криштиану Роналду в самом деле был тяжким грузом для Эрика тен Хага и его строящейся команды. «Красные дьяволы» выглядят перспективно, однако наивно предполагать, что они уже в этом сезоне смогут ворваться в гонку за чемпионским титулом. Сейчас такой задачи перед Эриком тен Хагом точно стоит, да и отрыв теперь великоват. Нидерландскому специалисту нужно построить на «Олд Траффорд» команду, которая в обозримом будущем, не прямо сейчас, будет конкурентоспособной и в Англии, и в Европе.

Александр Тихий