Аспиликуэта оценил дебют украинца Мудрика за «Челси»

Защитник и капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался касательно дебюта украинского полузащитника Михаила Мудрика за «пенсионеров».

«Мудрик показал, что он целеустремленный парень. У него огромные амбиции в футболе. Он провел полчаса на «Энфилде», это не самый легкий матч для дебюта. Но, как мне показалось, Михаил отлично проявил себя. Приятно наблюдать за его энергичностью. Думаю, он станет для нас важным игроком», - цитирует испанца Evening Standard.

Напомним, что трансфер Мудрика обошелся лондонскому клубу в 100 миллионов евро. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор до лета 2031 года.