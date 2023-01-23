Защитник «МЮ» Мартинес - о матче с «Арсеналом»: «Моя мечта сбылась»

Защитник «МЮ» Лисандро Мартинес прокомментировал свой дебютный гол за «красных дьяволов» в матче с «Арсеналом» (2:3).

«Я забил первый мяч за «Юнайтед», моя мечта сбылась. Доволен этим событием. Однако расстроен результатом. Не такого исхода мне хотелось. Но нужно двигаться вперед. Нет времени для грусти», - передает слова аргентинского футболиста пресс-служба манкунианского гранда.

Мартинес перешел в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» летом прошлого года. Защитник подписал с манкунианцами контракт на пять лет.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Лисандро провел 18 поединков и отметился одним забитым мячом.