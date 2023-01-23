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Лисандро Мартинес подвёл итоги матча с «Арсеналом»

23 Января 2023 • 08:45 Комментировать

Защитник «МЮ» Лисандро Мартинес пообщался с представителями СМИ после поединка 21-го тура Премьер-лиги против лондонского «Арсенала». Манкунианцы потерпели поражение со счетом 2:3.

«МЮ» настраивался на победу, но не получилось. Конечно, мы огорчены таким результатом. Однако у нас сильная духом команда, поэтому мы будем сражаться и двигаться дальше. Извлечем урок из этой неудачи и продолжим свой путь», - передает слова аргентинского футболиста пресс-служба клуба

После 20 проведенных матчей «красные дьяволы» набрали 39 баллов и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Лисандро Мартинес
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