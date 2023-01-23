«Манчестер Сити» или «Арсенал»: Гари Невилл рассказал, кто станет чемпионом АПЛ

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл не верит в чемпионство лондонского «Арсенала» в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Я считаю, что чемпионом станет «Манчестер Сити». У этого клуба давно выработан подход к этому делу. Думаю, в какой-то отрезок сезона «Арсенала» поиграет пару матчей, чем непременно воспользуется «Сити». После этого лондонцами будет тяжело сопротивляться», - цитирует эксперта Evening Standard.

«Горожане» с 45 баллами занимают второе место в турнирной таблице. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Арсенала» на пять пунктов.