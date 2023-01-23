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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» или «Арсенал»: Гари Невилл рассказал, кто станет чемпионом АПЛ

23 Января 2023 • 08:25 Комментировать (1)

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл не верит в чемпионство лондонского «Арсенала» в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Я считаю, что чемпионом станет «Манчестер Сити». У этого клуба давно выработан подход к этому делу. Думаю, в какой-то отрезок сезона «Арсенала» поиграет пару матчей, чем непременно воспользуется «Сити». После этого лондонцами будет тяжело сопротивляться», - цитирует эксперта Evening Standard.

«Горожане» с 45 баллами занимают второе место в турнирной таблице. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Арсенала» на пять пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Гари Невилл
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Комментарии (1)
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LMI
23 Января 2023 в 09:02
Вот и я пока очень не уверен, что сказка может закончиться хорошо.
Хотя если мы победим МС хоть раз у себя дома, и пройдем Челси с Ливерпулем, то снова мечта будет свербить душу
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