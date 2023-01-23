У Дзаньоло есть два варианта продолжения карьеры

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло находится в сфере интересов двух европейских клубов. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Журналист рапортует, что в трансфере 23-летнего итальянского футболиста заинтересованы «Милан» и лондонский «Тоттенхэм». Сумма потенциальной сделки варьируется от 20 до 25 миллионов евро.

Дзаньоло выступает за римский коллектив с лета 2018 года. В сезоне-2022/2023 Николо принял участие в 17 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Его контракт с «волками» истекает летом следующего года.