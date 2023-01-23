Фабрегас отметил прогресс «Арсенала» при Артете

Экс-игрок лондонского «Арсенала» и сборной Испании Сеск Фабрегас поделился мнением об игре команды в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Артета проделал огромную работу. Мы видим, как он мотивирует команду. В клубе изменился менталитет. У Александра Зинченко и Габриэля Жезуса есть страсть к «Арсеналу». Кроме того, присутствие тренера, у которого отличные отношение с подопечными, это огромный плюс», - передает слова Сеска таблоид Daily Mail.

В последнем матче «Арсенал» отпраздновал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. Лондонцы с 5-очковым отрывом лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги.