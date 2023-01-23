Рой Кин: «Арсенал» заслуженно победил «Манчестер Юнайтед»

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный специалист Рой Кин поделился мнением о победе лондонского «Арсенала» над «красными дьяволами» в матче чемпионата Англии. «Канониры» выиграли со счетом 3:2 и закрепились на вершине турнирной таблицы.

«Арсенал» добыл заслуженную победу, хотя «Манчестер Юнайтед» оказывал на них очень серьезное давление во втором тайме. Я считаю, что лондонцы заслуженно лидируют в Премьер-лиге», - цитирует Кина Daily Mail.

После 19 сыгранных матчей подопечные Микеля Артеты набрали 50 очков и занимают первое место в таблице. Лондонцы опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.