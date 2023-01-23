Легенда «МЮ» Рой Кин оценил шансы «Арсенала» на чемпионство

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о лидерстве лондонского «Арсенала» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Сейчас «канониры» находятся в выгодном положении. У команды есть агрессия, они понимают, что нужно делать на поле. Соперникам понадобится много сил, чтобы остановить «Арсенал». В матче с «Манчестер Юнайтед» лондонцы отлично справились с давлением. У команды Микеля Артеты отличные шансы на чемпионство», - передает слова ирландца таблоид Daily Mail.

После победы «Арсенал» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего конкурента на пять баллов.