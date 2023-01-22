​Гвардиола: «Лучше пусть фанаты освистывают нас, чем молчат»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после разгрома «Вулверхэмптона» (3:0) высказался о болельщиках.

Стоит напомнить, что после прошлой игры против «Тоттенхэма» Гвардиола выразил недовольство болельщиками, потому что они молчали 45 минут, а затем освистали команду за результат первого тайма.

«Я предпочитаю, чтобы фанаты освистывали и критиковали нас, а не молчали. Если мы играем плохо, я хочу, чтобы фанаты выражали недовольство освистыванием, а не молчанием. Футболисты и я чувствуем энергию, которую передают фанаты. Вместе мы сильнее. В конце концов, люди проходят сюда, чтобы повеселиться», - сказал Гвардиола BBC.