​Линекер отреагировал на хет-трик Холанна

«Манчестер Сити» в воскресенье разгромил «Вулверхэмптон» на своём поле со счётом 3:0. Все три гола за «горожан» на свой счёт записал нападающий Эрлинг Холанн. В 19 матчах Премьер-лиги этого сезона Холанн оформил уже четыре хет-трика, установив своеобразный рекорд.

На очередной подвиг Эрлинга Холанна отреагировал известный в прошлом английский футболист Гари Линекер.

«Холанн за 20 матчей догнал игрока, который в прошлом сезоне выиграл «Золотую бутсу», - написал Линекер в социальных сетях.

«А теперь он улучшил показатель. Голевая машина», - добавил позже бывший игрок сборной Англии.