​Холанн установил рекорд АПЛ по скорости четырёх хет-триков

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн после некоторого неудачного отрезка снова принялся демонстрировать высокую результативность. В воскресном матче Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» норвежский форвард оформил хет-трик.

Для Эрлинга Холанна это уже четвёртый хет-трик в Премьер-лиге Англии. Чтобы оформить четыре хет-трика, норвежцу понадобилось всего 19 матчей.

Ранее быстрее всех в АПЛ четыре хет-трика оформлял Руд ван Нистелрой – голландцу понадобилось 65 матчей. Таким образом, Эрлинг Холанн установил своеобразный рекорд.

Напомним, что за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн выступает с лета.