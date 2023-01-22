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​«Челси» провёл переговоры по Дюмфрису

22 Января 2023 • 17:44 Комментировать

«Челси» полон решимости подписать игрока на позицию правого защитника после травмы Риса Джеймса. Как сообщает 90min, лондонский гранд провёл переговоры с «Интером» по трансферу Дензела Дюмфриса. Чтобы заполучить нидерландца, «пенсионерам» придётся заплатить около 40 миллионов евро.

Слухи и ранее связывали «Челси» с Дензелом Дюмфрисом. Интерес к 26-летнему нидерландцу приписывают и другим клубам Премьер-лиги.

Стоит сказать, что «Челси» невероятно активно проводит трансферную зиму. На новичков в январе «пенсионеры» потратили уже около 180 миллионов евро, если верить данным transfermarkt . 

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