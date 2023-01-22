​Матч женских команд «Челси» и «Ливерпуля» продлился всего 6 минут

Воскресный матч английской Суперлиги между женскими командами «Челси» и «Ливерпуля» был остановлен спустя всего шесть минут после стартового свистка. Из-за холодной погоды поле подмёрзло, и игра в футбол на нём стала небезопасной. Футболистка лондонской команды Эрик Катберт чувствовала себя некомфортно после попытки сделать подкат. Вскоре судья принял решение не проводить матч в этот день.

Стоит напомнить, что днём ранее в Премьер-лиге пересекались мужские команды «Ливерпуля» и «Челси». Несмотря на ожидания, игра получилась скучноватой, и итоговый счёт 0:0 стал закономерным.