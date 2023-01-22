​Терри вместе с фанатами «Челси» посетил матч на «Энфилде»

В субботу в чемпионате Англии играли «Ливерпуль» и «Челси». Экс-капитан лондонской команды Джон Терри посетил игру на «Энфилде», причём он находился вместе с фанатами «пенсионеров» на гостевой трибуне. Соответствующие фото и видео Терри опубликовал в социальных сетях.

Джон Терри выступал за «Челси» в период с 2000 по 2017 год. За это время он провёл 715 матчей, в которых забил 67 голов и отдал 27 результативных передач на партнёров.

В настоящий момент Джон Терри работает в академии «Челси». Ранее он входил в тренерский штаб «Астон Виллы».

Напомним, что матч между «Ливерпулем» и «Челси» завершился вничью со счётом 0:0.