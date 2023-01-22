​«Тоттенхэм» и «Рома» далеки от договорённости по трансферу Дзаньоло

Николо Дзаньоло наверняка сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. Заполучить игрока хочет «Тоттенхэм», но, судя по информации от инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы пока далеки от договорённости с «Ромой».

По данным Романо, «Тоттенхэм» обсуждает возможность аренды Николо Дзаньоло, включая аренду с опцией выкупа. «Рому» же интересует только полноценная продажа полузащитника за 35-40 миллионов евро. Лондонцы также готовы включить своего игрока в сделку.

Николо Дзаньоло провёл за «Рому» 128 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 18 результативных передач на партнёров.