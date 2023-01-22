На трансферном рынке разгорается серьёзная борьба за подписание полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Фаворитом в гонке за 19-летним игроком считался «Ливерпуль», но теперь «Манчестер Сити» опережает «красных». Об этом на своих страницах рассказывает Daily Star.

В «Манчестер Сити» уверены в подписании Джуда Беллингема, хотя со счетов нельзя списывать и «Реал», который тоже активно интересуется талантливым игроком.

Ожидается, что летний трансфер Джуда Беллингема будет стоить не менее 150 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.