​На Зиеша появился ещё один претендент

Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш продолжает оставаться в центре внимания, когда речь идёт о новостях из мира трансферов. Как сообщает Daily Mail, на 29-летнего марокканца появился ещё один претендент – «Эвертон». Мерсисайдцы хотели бы взять Зиеша в аренду.

«Эвертон» остро нуждается в усилении состава уже зимой. На текущий момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Последний «Саутгемптон» «ириски» опережают только за счёт лучшего показателя разности голов.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хакима Зиеша в 20 миллионов евро.