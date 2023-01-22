Действующий контракт Карима Бензема с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона. Неудивительно, что француз регулярно становится героем трансферных слухов. По данным El Nacional, летом у 35-летнего форварда будет несколько вариантов в Премьер-лиге Англии. Так, видеть Бензема в своей команде хочет главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Также опытный нападающий находится на радаре «Ньюкасла». Отмечается, что если «сороки» смогут финишировать в зоне Лиги чемпионов, то они будут готовы заплатить Бензема столько, сколько он захочет.

За «Реал» Карим Бензема выступает с лета 2009 года. С тех пор нападающий провёл 622 матча, в которых забил 334 гола и отдал 160 голевых передач на партнёров.