​Клопп: «У меня хватит энергии ещё на 10 лет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне провёл 1000-й матч в своей карьере. По словам немецкого специалиста, у него нет никаких проблем с мотивацией.

«Моя мотивация не проблема. Я немного похож на Обеликса, который упал в… Вы знаете Астерикса и Обеликса? Ах, если нет, то забудьте об этом. У меня хватит энергии ещё на 10 лет, если хотите!» - слова Клоппа из эфира BT Sport приводит на своих страницах портал Goal.com.

Напомним, что «Ливерпуль» в субботу сыграл вничью с «Челси» со счётом 0:0. Мерсисайдцы на текущий момент занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.