​«Ливерпуль» нацелился на вингера сборной Италии

«Ливерпуль» ищет варианты по усилению состава команды. Как сообщает Calciomercatoweb, клуб Премьер-лиги Англии нацелился на вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу. Мерсисайдцы рассматривают возможность трансфера итальянца летом.

Отмечается, что «Ювентус» может быть готов продать 25-летнего Федерико Кьезу за 60 миллионов евро, поскольку туринскому клубу нужно улучшать финансовую ситуацию.

За «Ювентус» Федерико Кьеза провёл 68 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт 19 голов и 16 результативных передач на партнёров.

Напомним, что Федерико Кьеза недавно вернулся в строй после серьёзной травмы.