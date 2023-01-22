​Гвардиола на своём примере объяснил проблемы «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на собственном примере объяснил проблемы его команды.

«Как футболист я выигрывал четыре титула Ла Лиги подряд. После этого я не испытывал голода к матчам. И Мадрид обыграл нас. Так что я понимаю игроков «Манчестер Сити». Но я здесь, чтобы изменить ситуацию. Я хочу быть здесь, но если я потеряю команду, то ничего не смогу», - высказался Гвардиола, чьи слова приводит The Guardian.

Отметим, что как футболист Хосеп Гвардиола шесть раз становился чемпионом Испании. Это случалось в 1991, 1992, 1993, 1994, 1998 и 1999 годах.

«Манчестер Сити» на текущий момент занимает второе место в таблице АПЛ.