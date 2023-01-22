Зиеш может перейти в клуб Моуринью

«Рома» провела переговоры с агентом марокканского полузащитника Хакима Зиеша, правами на которого владеет лондонский «Челси». Итальянский топ-клуб рассчитывает оформить переход 29-летнего игрока в текущее трансферное окно.

Трансферная стоимость Хакима оценивается в 20 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «Челси» до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Зиеш принял участие в десяти поединках, в которых отметился одной голевой передачей.

«Рома» с 34 баллами занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.