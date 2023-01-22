Конте может сменить АПЛ на Серию А

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть команду по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как информирует журналист, 53-летний специалист хочет продолжить карьеру в итальянском чемпионате, где ранее тренировал туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

Срок действующего контракта между Антонио и «шпорами» истекает летом нынешнего года.

После 20 проведенных туров «Тоттенхэм» набрал 33 балла и располагается на пятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.