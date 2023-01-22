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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» собирается уволить Лэмпарда

22 Января 2023 • 09:30 Комментировать

Легендарный английский футболист Фрэнк Лэмпард, ныне занимающий пост главного тренера «Эвертона», может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Как информирует источник, боссы «ирисок» недовольны результатами команды под его руководством и задумываются о смене главного тренера. Лэмпард занимает пост рулевого мерсисайдского коллектива с января прошлого года.

После 20 поединков «Эвертон» набрал 15 баллов и располагается на 19-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В последнем матче мерсисайдцы потерпели поражение от лондонского «Вест Хэма» со счетом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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