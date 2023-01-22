Сарабия рассказал, что думает о Лопетеги

Новичок «Вулверхэмптона» Пабло Сарабия высказался о наставнике команды Хулене Лопетеги. Испанский вингер присоединился к английскому коллективу в текущее трансферное окно.

«Лопетеги сыграл важную роль в моем решении. Раньше мы уже работали вместе, и у меня остались хорошие впечатления от сотрудничества с ним. Лопетеги всегда был отличным тренером, мне нравится стиль игры, который он прививает своим командам», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Сарабия перебрался в «ПСЖ» в январе. Испанец заключил с французским топ-клубом трудовое соглашение на два с половиной года.