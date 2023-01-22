«Арсенал» начал переговоры с игроком из Испании

Защитник Иван Фреснеда, правами на которого владеет испанский «Вальядолид», может перебраться в Английскую премьер-лигу. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, заинтересованность в подписании 18-летнего исполнителя проявляет лондонский «Арсенал».

Журналист посредством социальных сетей сообщил, что «канониры» вступили в переговоры с защитником по поводу сотрудничества. Контракт Фреснеды с «Вальядолидом» рассчитан до 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

В текущем сезоне защитник принял участие в 11 поединках за «Вальядолид».