Источник: Фабиу Силва перейдёт в ПСВ

Нападающий «Вулверхэмптона» Фабиу Силва продолжит карьеру в ПСВ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за нидерладский клуб 20-летний португалец будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона. Напомним, что ранее Силва на тех же условиях выступал за бельгийский «Андерлехт», однако руководство английского клуба решило отправить его в Нидерланды.

В текущем сезоне форвард провёл в составе «Андерлехта» 32 матча, забив в них 11 голов и отдав четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого португальца в 13 миллионов евро.