«Бетис» ведет переговоры с «Лестером» по Пересу

Испанский «Бетис» вступил в переговоры с английским «Лестером» по поводу уроженца Санта-Крус-де-Тенерифе Айосе Переса. Об этом сообщает Marca.

Чтобы усилить свою команду, «зелёно-белые» определили Айосе Переса в качестве основной трансферной цели. Поскольку контракт испанца с «лисами» истекает в конце сезона, Мануэль Пеллегрини надеется, что «Бетис» сможет заручиться услугами 29-летнего испанского нападающего по относительно низкой цене.

Айосе Перес является воспитанником академии «Тенерифе», в Испании выступал за клуб с Канарских островов, после чего перебрался в английский «Ньюкасл», а уже оттуда – в «Лестер».