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«Бетис» ведет переговоры с «Лестером» по Пересу

22 Января 2023 • 06:45 Комментировать

Испанский «Бетис» вступил в переговоры с английским «Лестером» по поводу уроженца Санта-Крус-де-Тенерифе Айосе Переса. Об этом сообщает Marca.

Чтобы усилить свою команду, «зелёно-белые» определили Айосе Переса в качестве основной трансферной цели. Поскольку контракт испанца с «лисами» истекает в конце сезона, Мануэль Пеллегрини надеется, что «Бетис» сможет заручиться услугами 29-летнего испанского нападающего по относительно низкой цене.

Айосе Перес является воспитанником академии «Тенерифе», в Испании выступал за клуб с Канарских островов, после чего перебрался в английский «Ньюкасл», а уже оттуда – в «Лестер».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Лестер Мануэль Пеллегрини Айосе Перес Трансферы футбола - зима 2023
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