​Владелец «Эвертона» ответил на вопрос о возможной отставке Лэмпарда

В субботу вечером «Эвертон» проиграл в гостях у «Вест Хэма» со счётом 0:2. «Ириски» занимают предпоследнее место в таблице Премьер-лиги, и ходят слухи, что уже в ближайшие часы Фрэнк Лэмпард может быть уволен с должности главного тренера команды. После субботнего поединка комментарий насчёт судьбы Лэмпарда дал владелец «Эвертона» Фархад Мошири.

- Время Лэмпарда истекло? – такой вопрос Мошири задал журналист Sky Sports.

- Это не моё решение, - ответил владелец клуба.

Ранее сообщалось, что Фархад Мошири посетил матч «Эвертона» впервые с 2021 года.

Следующий матч «Эвертон» проведёт 4 февраля – против «Арсенала».