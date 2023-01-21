Лэмпард назвал способ, который поможет «Эвертону» выйти из кризиса

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос, как его команде выбраться из текущего положения.

BBC опубликовал слова Лэмпарда, который заявил о том, что для выхода из кризиса команде необходимо продолжать работать, это единственный способ. Тренер заявил, что сейчас команде нужно сплотиться, ведь когда ты забиваешь голы — у тебя хорошие эмоции, а если этого не происходит, то радуется соперник.

«Эвертон» проиграл «Вест Хэму» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги. Этот результат продлил безвыигрышную серию «ирисок» до десяти матчей подряд.

Подопечные Лэмпарда занимают предпоследнее место в АПЛ, набрав 15 очков за 20 игр.