​Поттер расхвалил Тьяго Силву

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о центральном защитнике команды Тьяго Силве.

«Его футбольный мозг превосходит всех. Он понимает игру и уже долго играет на самом высоком уровне. Силва играл рядом сильными игроками и против сильных игроков. Он серьёзно помогает команде и отдельным футболистам. Уверен, что Бадьяшилю будет полезно играть вместе с Тьяго. Он лидер на поле и вне поля, он действительно важный игрок», - высказался Поттер, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.

Тьяго Силве 38 лет. Он играет за «Челси» с конца августа 2020 года после перехода на правах свободного агента.