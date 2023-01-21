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​Поттер расхвалил Тьяго Силву

21 Января 2023 • 21:22 Комментировать (1)

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о центральном защитнике команды Тьяго Силве.

«Его футбольный мозг превосходит всех. Он понимает игру и уже долго играет на самом высоком уровне. Силва играл рядом сильными игроками и против сильных игроков. Он серьёзно помогает команде и отдельным футболистам. Уверен, что Бадьяшилю будет полезно играть вместе с Тьяго. Он лидер на поле и вне поля, он действительно важный игрок», - высказался Поттер, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.

Тьяго Силве 38 лет. Он играет за «Челси» с конца августа 2020 года после перехода на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва Грэм Поттер
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
21 Января 2023 в 22:12
мне кажется из него получится очень неплохой тренер, действительно умный игрок, и опыт у него огромный
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