«Астон Вилла» обыграла «Саутгемптон» в матче с двумя перерывами

«Саутгемптон», казалось, окончательно прервал черную полосу, обыграв «Манчестер Сити» в Кубке и «Эвертон» - в АПЛ, но «Астон Вилла» вернула соперника на грешную землю. Бирмингемцы доминировали в гостевом матче 21-го тура Премьер-лиги, но свой перевес реализовали только на 77-й минуте с ударом Олли Уоткинса - 1:0. Добавим, что встреча примерно на 15 минут прерывалась из-за беспилотника над стадионом.
«Вилланы» закрепились на 11-м месте, их соперник делит последнее место с «Эвертоном».
Протокол игры
|77'Уоткинс Олли (0:1)
Базуну Гэвин•Лянко Войнович• 13'Чалета-Цар Дуе84' (Дженепо Мусса (84') •Салису Мохаммед•Уокер-Питерс Кайл•Диалло Ибраима•Лавия Ромео61' (Мара Секу (61') •Эдози Самуэль62' (Перро Ромен (62') •Уорд-Праус Джеймс•Армстронг Адам84' (Оршич Мислав (84') •Адамс Че61' (Эльюнусси Мохамед (61')
Мартинес Эмилиано•Янг Эшли•Конса Эзри•Мингс Тайрон•Морено Алекс• 82'Рамси Джакоб•Камара Бубакар I•Соарес Дуглас 64'88' (Дендонкер Леандер (88') •Бэйли Леон81' (Кэш Мэтти (81') •Уоткинс Олли•Буэндия Эмилиано69' (Коутиньо Филиппе (69')
21 января. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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