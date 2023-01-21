«Астон Вилла» обыграла «Саутгемптон» в матче с двумя перерывами

«Саутгемптон», казалось, окончательно прервал черную полосу, обыграв «Манчестер Сити» в Кубке и «Эвертон» - в АПЛ, но «Астон Вилла» вернула соперника на грешную землю. Бирмингемцы доминировали в гостевом матче 21-го тура Премьер-лиги, но свой перевес реализовали только на 77-й минуте с ударом Олли Уоткинса - 1:0. Добавим, что встреча примерно на 15 минут прерывалась из-за беспилотника над стадионом.

«Вилланы» закрепились на 11-м месте, их соперник делит последнее место с «Эвертоном».