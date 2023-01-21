​Феллайни поучаствовал в драке

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни в пятницу вечером подрался в одном из ресторанов Брюсселя. Об этом стало известно HLN. По данным источника, в драке участвовал также брат 35-летнего футболиста.

Отмечается, что в драке участвовали четыре человека. По прибытию полиции все они заявили, что их избили. Начато расследование. Сотрудники правоохранительных органов просмотрят камеры видеонаблюдения, чтобы разобраться в ситуации.

В настоящий момент Маруан Феллайни выступает за китайский клуб «Шаньдун». Действующий контракт полузащитника рассчитан до конца 2025 года.