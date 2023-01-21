​Матч АПЛ прерывали из-за дрона

В субботу в рамках 21-го тура чемпионата Англии встречаются «Саутгемптон» и «Астон Вилла». В концовке первого тайма при счёте 0:0 главный арбитр приостановил игру из-за дрона, который летал над стадионом. Футболисты отправились в раздевалки в рамках соображений безопасности.

После вынужденной паузы игроки «Астон Виллы» и «Саутгемптона» продолжили борьбу на поле стадиона «Сент-Мэрис».

На текущий момент «Астон Вилла» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 11-е место, а «Саутгемптон» - 20-е. Команды имеют в своих активах соответственно 25 и 15 зачётных баллов.